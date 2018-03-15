В Еврейском музее пройдет выставка о развитии изобретений и культуре инноваций

О чем мечтают люди? Часто о невозможном: бессмертии, вечном двигателе, чтении мыслей, полному познанию жизни. Благодаря современным технологиям и их постоянному развитию всё это не представляется таким уж нереальным. Мечты — именно они «подталкивают» ученых к новым изобретениям и открытиям. Выставка «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир» посвящена именно таким экспонатам. Именно мечты дают названия тематическим разделам выставки: «Мобильность», «Сверхспособности», «Развлечения», «Всеведение», «Вечный двигатель», где прослеживается путь от мечты к ее реализации и конечному решению будь то реальный объект или цифровая технология.

Проект «Невозможное неизбежно» демонстрирует как менялись принципы работы над созданием новых технологий и почему сейчас это норма. На выставке каждый желающий сможет лично испытать «будущее» на себе: смогут поговорить друг с другом без слов, услышат предсказания, обретут крылья. Всё пространство буквально наполнено интерактивными объектами на радость публике.

Собираясь на выставку, будьте готовы, прогуливаясь по залам вы совершенно случайно можете встретить генерального спонсора (неожиданно!) — самого Романа Абрамовича

Выставка будет проходить с 15 марта по 27 мая 2018 по адресу Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.