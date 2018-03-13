Кабинет директора музея как художественное высказывание

Исторический кабинет директора Музея изобразительных искусств имени Пушкина превратился в уникальное культурное пространство.

Архитектор Александр Бродский разделил кабинет на две части с разным логическим построением и оформлением. На первом этаже из мягкого полумрака выныривают статуэтки, картины, рукописи и другие предметы искусства. Блуждая меж книжных стеллажей, посетитель попадает в музей внутри музея. В противовес этому уютному мистицизму верхний этаж бел, пуст и светел. Прямо под потолком расположилась ярко освещенная комната, «отправной точкой» которой становятся письменный стол и стул.

Главный замысел пространства в том, чтобы показать, как миссия директора музея отделена от его личности. Но вместе с тем оба уровня соединены лестницей, служащей метафорическим мостом и объединяющей их в единую композицию. Первый этаж — воплощение самого понятия музейного руководителя, призванного хранить объекты культурного наследия. Второй этаж — это строгость, педантичность главы.

— Я директор одного из самых главных музеев страны и отдаю себя этому полностью. Но при этом ощущаю себя совершенно отдельной личностью. Поэтому мне захотелось пригласить художника Александра Бродского и превратить кабинет в такого рода художественное высказывание, — рассказала директор Пушкинского музея и нынешняя хозяйка кабинета Марина Лошак

Попасть в обновленное пространство по выходным смогут держатели карт «Друзья Пушкинского» в составе групповых экскурсий.