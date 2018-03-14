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В музее истории книгоиздания на Михалковской представили работы из цикла «Слава Полиграфа»
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В музее истории книгоиздания на Михалковской представили работы из цикла «Слава Полиграфа» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Музее истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова открылась первая выставка из цикла «Слава Полиграфа». В экспозиции представлены работы выпускников полиграфического университета 1950-70-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«На оформленных художниками-выпускниками книгах выросли целые поколения читателей. На их работах учились и продолжают учиться новые поколения иллюстраторов. Альма-матер дала многим из них гораздо больше, чем знания и навыки, став первой ступенью на пути к великим высотам», — отмечается в источнике.
Выставка открыта по будням с 10.00 до 17.00. Адрес: ул. Михалковская, д. 7. (мю)
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