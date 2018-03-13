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Лекцию о Леонардо да Винчи услышали посетители библиотеки на Привольной
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Лекцию о Леонардо да Винчи услышали посетители библиотеки на Привольной 

Управа района Выхино-Жулебино 13 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино состоялась лекция о Леонардо да Винчи. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Итальянский художник и ученый, изобретатель, скульптор, писатель и философ, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения — это все Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Раскрыть тайны и разгадать загадки Леонардо да Винчи смогли ребята, пришедшие на лекцию, посвященную жизни и творчеству великого мастера, — уточнили в библиотеке.
Напомним, что библиотека расположена на Привольной улице, дом 21. (вт)
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