Лекцию о Леонардо да Винчи услышали посетители библиотеки на Привольной

В библиотеке № 108 района Выхино-Жулебино состоялась лекция о Леонардо да Винчи . Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Итальянский художник и ученый, изобретатель, скульптор, писатель и философ, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения — это все Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Раскрыть тайны и разгадать загадки Леонардо да Винчи смогли ребята, пришедшие на лекцию, посвященную жизни и творчеству великого мастера, — уточнили в библиотеке.

Напомним, что библиотека расположена на Привольной улице, дом 21. (вт)