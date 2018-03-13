Военный музей Выборга представит диораму про советско-финляндскую войну

В Выборге состоится совместное мероприятия «Объединённого музея-заповедника» и Военного музея Карельского перешейка, посвященное 78-й годовщине окончания советско-финляндской войны 1939-40 гг.

17 марта в 15:00 в Выборгском замке и Военном музее начнут работу интерактивные площадки. В Военном музее также состоится презентация первой в России 3D диорамы, посвященной советско-финляндской войне 1939-40 гг.

Диорама создается с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. На диораме будут представлены как макеты, так и подлинные предметы и находки с мест боев той войны на Карельском перешейке.

Вход свободный.