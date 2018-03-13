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Кинолекции Александра Добровинского пройдут в Музее русского импрессионизма в САО
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Кинолекции Александра Добровинского пройдут в Музее русского импрессионизма в САО 

Префектура САО города Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура САО города Москвы
Музей русского импрессионизма, который находится в Беговом районе (Ленинградский проспект, 15, стр.11) приглашает на кинолекции Александра Добровинского.
Специально к выставке «Жены» в Музее русского импрессионизма Александр Добровинский подготовил серию кинолекций, посвященных известным и одновременно загадочным женщинам XX века.
Первая из целой серии, кинолекция «Уоллис Симпсон и Эдуард VIII. Любовь вместо короны» пройдет 15 марта. Начало в 19:00.
Александр Добровинский расскажет о паре, которая вошла в историю благодаря своей любви. 10 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII подписал отречение от престола для себя и своих потомков. На следующий день в радио обращении он объяснил свое решение тем, что не сможет исполнять свои политические обязанности без поддержки любимой женщины — Уоллис Симпсон…
Продолжительность лекции: 1,5 часа.
В апреле состоится кинолекция «Моя Марлен Дитрих».
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