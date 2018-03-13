Кинолекции Александра Добровинского пройдут в Музее русского импрессионизма в САО

Музей русского импрессионизма, который находится в Беговом районе (Ленинградский проспект, 15, стр.11) приглашает на кинолекции Александра Добровинского

Специально к выставке «Жены» в Музее русского импрессионизма Александр Добровинский подготовил серию кинолекций, посвященных известным и одновременно загадочным женщинам XX века.

Первая из целой серии, кинолекция «Уоллис Симпсон и Эдуард VIII. Любовь вместо короны» пройдет 15 марта. Начало в 19:00.

Александр Добровинский расскажет о паре, которая вошла в историю благодаря своей любви. 10 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII подписал отречение от престола для себя и своих потомков. На следующий день в радио обращении он объяснил свое решение тем, что не сможет исполнять свои политические обязанности без поддержки любимой женщины — Уоллис Симпсон…

Продолжительность лекции: 1,5 часа.

В апреле состоится кинолекция «Моя Марлен Дитрих».