В КЦ «Зеленоград» проходит градостроительная выставка «Город-сад»

Экспозицию выставки, посвященную 60-летию со дня основания первого города -спутника Москвы, представил Музей Зеленограда. Здесь можно увидеть проекты и концепции «городов будущего», разработанные в свое время ведущими мировыми урбанистами, которые легли в основу строительства Зеленограда. Многочисленные архивные фотографии, схемы и чертежи, портреты архитекторов и строителей позволяют посетителям прикоснуться к истории становления и развития зеленого города.

Окунуться в далекую эпоху помогут и архивные видеофильмы о городе и видеоинтервью с архитекторами, строителями и жителями Зеленограда. Все эти материалы в дальнейшем станут экспонатами нового помещения зеленоградского музея во «Флейте»