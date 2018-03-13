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В КЦ «Зеленоград» проходит градостроительная выставка «Город-сад»
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В КЦ «Зеленоград» проходит градостроительная выставка «Город-сад» 

Савелки 13 марта 2018
Фото: Савелки
Экспозицию выставки, посвященную 60-летию со дня основания первого города -спутника Москвы, представил Музей Зеленограда. Здесь можно увидеть проекты и концепции «городов будущего», разработанные в свое время ведущими мировыми урбанистами, которые легли в основу строительства Зеленограда. Многочисленные архивные фотографии, схемы и чертежи, портреты архитекторов и строителей позволяют посетителям прикоснуться к истории становления и развития зеленого города.
Окунуться в далекую эпоху помогут и архивные видеофильмы о городе и видеоинтервью с архитекторами, строителями и жителями Зеленограда. Все эти материалы в дальнейшем станут экспонатами нового помещения зеленоградского музея во «Флейте»
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