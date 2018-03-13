В Москве подготовят музейных волонтеров в преддверии ЧМ-2018

ГАУК «Мосгортур» подготовит музейных волонтеров для помощи в организации культурных мероприятий, в том числе к ЧМ-2018. Бесплатный курс рассчитан на три недели. Первое занятие состоится 13 марта. За это время слушатели научатся управлять проектами и принимать решения, повысят коммуникативные навыки, а также пройдут практику в музеях и поработают с архивами. Волонтеры должны будут помогать пожилым людям и посетителям музеев с инвалидностью, экскурсоводам и смотрителям, а также вести фото— и видеосъемку, проводить опросы и мастер-классы, работать с архивами и библиотеками и готовить контент для сайта и социальных сетей музеев. За каждым участником программы закрепят куратора, который подберет задачи под интересы и возможности каждого волонтера. Чтобы записаться на курс, нужно отправить письмо на почту: pr@mosgortur.ru. Источник: официальный сайт мэрии Москвы

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