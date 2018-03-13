Работникам музеев помогут волонтеры 

Добровольцы, в рамках проекта «Волонтер в музее», который запустили «Мосгортур» совместно с ресурсным центром «Мосволонтер», будут помогать экскурсоводам и участвовать в организации культурных и спортивных событий.
По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы, курс продлится три недели. Слушатели научатся управлению проектами, разовьют коммуникативные навыки и познакомятся с музейными архивами. Волонтеры, помимо всего прочего, помогут в организации и проведении мероприятий на культурных площадках во время чемпионата мира по футболу.
Задачи будут подбираться индивидуально, чтобы учесть интересы каждого волонтера. «Посещаемость московских музеев за семь лет увеличилась в 1,5 раза. Для того чтобы поспевать за этим ростом, у столичных музеев есть потребность в привлечении ответственных и инициативных волонтеров», — отметил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.