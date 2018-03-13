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Работникам музеев помогут волонтеры
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Работникам музеев помогут волонтеры 

Мои Черемушки 13 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
Добровольцы, в рамках проекта «Волонтер в музее», который запустили «Мосгортур» совместно с ресурсным центром «Мосволонтер», будут помогать экскурсоводам и участвовать в организации культурных и спортивных событий.
По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы, курс продлится три недели. Слушатели научатся управлению проектами, разовьют коммуникативные навыки и познакомятся с музейными архивами. Волонтеры, помимо всего прочего, помогут в организации и проведении мероприятий на культурных площадках во время чемпионата мира по футболу.
Задачи будут подбираться индивидуально, чтобы учесть интересы каждого волонтера. «Посещаемость московских музеев за семь лет увеличилась в 1,5 раза. Для того чтобы поспевать за этим ростом, у столичных музеев есть потребность в привлечении ответственных и инициативных волонтеров», — отметил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.
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