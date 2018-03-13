Работникам музеев помогут волонтеры

Добровольцы, в рамках проекта «Волонтер в музее», который запустили «Мосгортур» совместно с ресурсным центром «Мосволонтер», будут помогать экскурсоводам и участвовать в организации культурных и спортивных событий.

По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы , курс продлится три недели. Слушатели научатся управлению проектами, разовьют коммуникативные навыки и познакомятся с музейными архивами. Волонтеры, помимо всего прочего, помогут в организации и проведении мероприятий на культурных площадках во время чемпионата мира по футболу.