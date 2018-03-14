На КВЗ откроют гальваническое производство

Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду, 14 марта откроет новое гальваническое производство на Казанском вертолетном заводе. Затем президент РТ Рустам Минниханов примет участие в совещании, где будут обсуждаться перспективы развития АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО). О событии сообщает пресс-служба правительства РТ. По прогнозам, совещание состоится во второй половине дня на КМПО. Ожидается, что Минниханову покажут цех сборки и образцы продукции предприятия. Затем президент РТ встретится с рабочими завода, а после проведет совещание с руководством. Напомним, ранее нового директора КВЗ представили коллективу.