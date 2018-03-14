Нижегородский художник рассказал, чем его вдохновляют советские девушки

Фото из архива Валерия БарыкинаНижегородский художник рассказал, чем его вдохновляют советские девушки

«Не теряй рабочих минут!», «К новым трудовым победам!» — лозунги на плакатах нижегородского художника Валерия БАРЫКИНА хорошо знакомы каждому, кто родился в СССР. А вот за то, что изображал в социалистических трудовых буднях кокетливых красоток, автору бы не поздоровилось.

Сегодня картины Валерия Барыкина выставляются в самых известных галереях мира, продаются с аукционов и пришпиливаются в виде ксерокопий в офисах на рабочих местах.

Нам удалось застать художника между бесконечными турне по международным выставкам и расспросить о том, как появился его необычный стиль и чем советские девушки отличаются от современных.

Красотки в строительных касках

— С пропагандистских плакатов времён СССР глядела женщина-труженица, провозглашавшая: «Уважайте труд уборщиц» и «Не злоупотребляйте спиртными напитками». На ваших картинах иллюстрациями к жёстким лозунгам служат соблазнительные барышни в окружении мужчин-работяг — строителей, шофёров. Как пришла идея совместить несовместимое?

— Это девушки в стиле пин-ап. Он пришёл из Америки сороковых — у американских солдат Второй мировой войны была мода прикреплять на стену вырезанные из журналов картинки с изображением красивых девушек. В переводе to pin ap означает «прикреплять». Важный принцип пин-апа — повседневность. Роскошные, сводящие мужчин с ума красотки изображались в будничной обстановке и за простыми занятиями.

Писать в стиле пин-ап я начал лет десять назад. Однажды шутки ради в фотошопе вырезал красотку в стиле пин-ап из одной картинки и вставил её изображение в советский социальный плакат «Рано утром просыпайся, поскорее на работу собирайся!» Это показалось мне интересным ходом, и я написал сюжет на эту тему. Кстати, этот коллаж я до сих пор часто встречаю на различных сайтах в Интернете. Вторую работу — «Приходи к нам на стройку» — делал для одной строительной компании. Тогда я работал в рекламном агентстве. Потом написал её маслом. И тут оказалось, что это направление очень востребованно.

— С пин-апом, вроде, всё понятно: кому же не понравится на красивых девушек смотреть? А чем вас привлекают советские плакаты?

— Советские плакаты, даже самые смешные и нелепые — это уникальный способ достучаться до людей, вызвать их эмоции и подвигнуть на какие-то действия. Часто их нелепость подталкивает меня к созданию своего юмористического ремейка.

— При всей юмористичности сюжеты ваших работ очень жизненные. Вы подсматриваете их в реальности или придумываете?

— Скорее, это обобщения собственных впечатлений юности. А потом оказывается, что такие события были в жизни многих. Например, посетители моих выставок нередко рассказывали, что им знакома ситуация, которая легла в основу работы «Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения солдатской службы». Напомню сюжет: солдаты в грузовике с завистью смотрят на едущих за ними в дорогом открытом автомобиле мужчину с красивой женщиной. Оказывается, что такие же в точности случаи происходили с теми, кто проходил службу в самых разных уголках страны.

Девушка из соседнего двора

— Но ведь такие раскрепощённые девушки, как на ваших плакатах, тогда не встречались. Помните, даже девиз существовал: «В Советском Союзе секса нет».

— Конечно, изображения в стиле пин-ап — это идеализированная версия того, как должна выглядеть красивая девушка. И это не роковая красотка, это соседская девчонка, милашка, немножко глупенькая, привлекательная, сексуальная — то есть образ доступной девушки, к которой не страшно подойти и пригласить на танцы. Ведь пин-ап — это флирт, игра, поддразнивание.

Но всё-таки девушки в советское время были женственнее, чем сейчас. Ведь сегодня женщины даже одеваются в стиле унисекс: джинсы, свитеры. А то, что в Советском Союзе секса не было, ерунда полная! Не было только такого слова, оно пришло позже. Эту фразу по глупости ляпнула на телепередаче какая-то-тётушка, а все и подхватили. Всё было.

Например, картину «Телевидение сближает» я написал по личным воспоминаниям. Тогда большинство людей жили в маленьких квартирках-хрущёвках. И когда приходишь в гости к девушке, идешь с ней через проходную комнату её родителей, которые сидят перед телевизором. В её комнате диванчик, письменный стол, шкаф, на стенах полки. Тут же могла стоять кровать младшей сестры, которая сразу изгонялась из комнаты. Это были свидания на том этапе, когда ты уже вхож в дом. И детали быта в этом доме очень узнаваемы для всех.

— Как вы создаёте свои работы?

— В основном я работаю в фотошопе с помощью графического планшета. Сначала фотографирую модель в разных образах и позах, а потом выбираю снимки с лучшим ракурсом и рисую, дополняя деталями и соответствующим фоном.

— Ваше детство и юность прошли в советское время. Возвращение к сюжетам из того времени — это ностальгия или сатира на социалистическую действительность?

— Наверное, ностальгия. У меня нет задачи что-то изобличать, кого-то критиковать. Мне нравится время моего детства, молодости моих родителей. Конечно, тогда были перекосы, но в какое время их не бывает? Однако люди тогда были честные, совестливые, ответственные. А ещё мне нравится комедийный жанр, такой, как в фильмах Гайдая. Ведь он делал свои комедии без пошлости, и я стараюсь следовать его примеру.

Кстати

Одну из работ нижегородского художника купил известный телеведущий Андрей Малахов , коллекционирующий произведения современной живописи. Работы Барыкина он увидел на выставке «Искусство против биографии» и попросил нарисовать что-то для него. Судя по всему, остался доволен.

Справка

Валерий Барыкин — художник, получивший признание на российском и европейском уровнях, автор уникального стиля «Советский пин-ап». Родился 2 мая 1966 года. Окончил нижегородский политехнический институт. После службы в армии поступил в Нижегородское театральное училище, где получил специальность художника-декоратора. Работал дизайнером в газетах, журналах, рекламных агентствах. Иллюстрации Валерия Барыкина можно встретить на этикетках пива известной отечественной марки.