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При ремонте в магазине оптики обнаружили огромное декоративное панно советского периода
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При ремонте в магазине оптики обнаружили огромное декоративное панно советского периода 

Хорошие новости 14 марта 2018
Фото: Хорошие новости
При ремонте помещения под новый магазин «Оптик-центра» в Ленинском районе по адресу Гагарина, 48 обнаружился сюрприз. Под слоями штукатурки строители «нашли» произведение искусства советского периода — огромное декоративное панно на всю стену. Объемный рисунок выполнен в технике сграффито — сочетание барельефа и фрески —, которая имеет итальянские корни и была очень популярна в СССР: такими картинами украшали заведения общепита, муниципальные учреждения и места культуры и отдыха.
Владельцы магазина от находки были в восторге: не только не закрасили, но и реставрировали «привет из прошлого».
— Когда мы начинали ремонт, мы не знали, что обнаружим под слоем штукатурки произведение искусства советской эпохи, — рассказал 74.ru директор группы компаний «Оптик-Центр» Артём Власенко. — Мы решили, что не можем просто демонтировать стену, ведь это часть нашей истории, нашего прошлого. И это красиво! Мы наняли реставраторов, чтобы восстановить первозданный вид стены.
Предполагают, что раньше здесь находилась музыкальная школа или иное культурное заведение: на это намекает само изображение девушек с музыкальными инструментами. Кстати, возможно, автор творения до сих пор проживает в Челябинске. Полюбоваться внезапно обнаруженным советским произведением искусства могут все желающие. А еще сотрудникам магазина было бы интересно разузнать подробности о художнике, панно и самом месте, так что они призывают сообщить, если что-то известно.
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