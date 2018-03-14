Итальянская опера, кампари и неделя дизайна: где побывать и чем заняться в Милане

В Милан за вдохновением

Туристический сезон на севере Италии продолжает круглый год. Летом здесь не слишком жарко, а зимой — не слишком холодно. Но весна, безусловно, лучшее время для поездки в Милан.

Возможно, вам удастся приурочить свое путешествие к одному из самых значимых событий весны, Неделе дизайна в Милане, которая в этом году пройдет с 17 по 22 апреля. За 57 лет существования выставка предметов интерьера превратилась в международный форум, обязательный к посещениюдля профессионалов индустрии. Для широкой публики выставка стала доступна всего несколько лет назад.

В комплексе Fiera Milano свои арт-ре­шения для жилых пространств представят производители мебели, текстиля, оборудования для кухонь и ванных комнат. Здесь же проходит Salone Satellite — выставка молодых дизайнеров.

Несмотря на то что в дни выставки увидеть проекты Недели дизайна можно в любой части города, некоторые районы — их называют design district — буквально превращаются в музей современного искусства под открытым небом. Например, район Брера — в этом отношении он один из самых интересных.

Фото:deposiphotos.com Шопинг-марафон

Милан — настоящая рай для шопоголика. Все ключевые модные бутики сосредоточены в одном месте — в галерее Виктора Эммануила II — главной достопримечательности центра города. Это один из старейших торговых пассажей Европы. Здесь вы найдете коллекции именитых кутюрье (Gucci, Prada, Chanel ) и молодых дизайнеров, а после шопинга сможете отдохнуть в одном из множества ресторанов.

Факт о галерее Виктора Эммануила II:

Сразу же после открытия, в середине XIX века, галерея стала самым популярным местом встреч среди жителей Милана. Здесь, под стеклянным сводом, укрывались от непогоды, устраивали показы мод, а также приходили полюбоваться иллюминацией — подсветкой здания газовыми лампами.

Фото:deposiphotos.com Что на обед?

В Милане много ресторанчиков, где можно вкусно поесть, но если вы хотите пообедать в месте с историей, отправляйтесь в Al Camparini. Его история началась с небольшого винного магазина, который открыл Гаспаре Кампари. Сейчас это заведение с большим выбором блюд и напитков, где подают знаменитый алкогольный напиток, придуманный Гаспаре, — терпкий крепкий ликер, производство которого до сих пор держат в секрете, — кампари.

Факт об Al Camparini:

Считается, что именно здесь зародилась итальянская традиция аперитива, когда перед главным блюдом гостям подают ассорти из закусок и бокал легкого алкоголя.

Фото: camparino.it Культурная программа

И здесь Милану, есть что предложить. Музеи, галереи, соборы. Но если у вас мало времени, и приходится остановиться на чём-то одном, то посетите легендарный театр La Scala — мировой центр оперного искусства. Театр был открыт в XVIII веке, и здесь до сих пор можно послушать классическую итальянскую оперу. Ну а если не удалось заранее купить билет или театр на гастролях, то просто прогуляйтесь по зданию — самостоятельно или с экскурсией.

Факт о La Scala:

В первые годы работы театра зал освещался слабо, и в ложах зажигали свечи. Те же, кто сидел в партере, не снимали головных уборов, ведь прямо на голову в любую минуту мог капнуть расплавленный воск.

Фото: depositphotos.com Что привезти из Милана?

В качестве сувенира из Милана привезите изделия из муранского стекла — статуэтки, посуду, бижутерию. Предметы из муранского стекла очень узнаваемы, и на первый взгляд напоминают камни-самоцветы. Это стекло очень плотное и гладкое. А рисунки и орнаменты наносятся не поверх стекла, а в глубине изделия.

Факт о муранском стекле:

Муранское стекло производится на маленьком острове Мурано, находящимся в Венецианской лагуне, рядом с Венецией. Муранское стекло принято называть еще венецианским. Все изделия обязательно маркируются.

Фото: depositphotos.com