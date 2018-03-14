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Жители Хорошевки познакомятся с искусством древней Индии
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Жители Хорошевки познакомятся с искусством древней Индии 

Управа района Хорошевский города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Почитатели традиций, искусства и культуры древней Бхараты, представители многочисленного индийского сообщества столицы, а также последователи индуизма соберутся в Центре индийской культуры в воскресенье, 25 марта. В этот день на сцене большого зала состоится празднование одного из ключевых фестивалей Индии — Рама-навами.
— Гостей ждет погружение в захватывающие события «Рамаяны» (древняя индийская эпическая поэма на санскрите) вместе с лучшими представителями искусства древней Индии в Москве, — отметил представитель ЦДК. — Для участников встречи подготовили гала-концерт, музыкальные и танцевальные номера, театрализованное представление.
Мероприятие посетят представители посольств азиатских стран, государственной власти, общественные деятели.
Начало в 15.00 на улице Куусинена, 19А. Вход свободный. (то)
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