Жители Хорошевки познакомятся с искусством древней Индии

Почитатели традиций, искусства и культуры древней Бхараты, представители многочисленного индийского сообщества столицы, а также последователи индуизма соберутся в Центре индийской культуры в воскресенье, 25 марта. В этот день на сцене большого зала состоится празднование одного из ключевых фестивалей Индии — Рама-навами.

— Гостей ждет погружение в захватывающие события «Рамаяны» (древняя индийская эпическая поэма на санскрите) вместе с лучшими представителями искусства древней Индии в Москве, — отметил представитель ЦДК. — Для участников встречи подготовили гала-концерт, музыкальные и танцевальные номера, театрализованное представление.

Мероприятие посетят представители посольств азиатских стран, государственной власти, общественные деятели.

Начало в 15.00 на улице Куусинена, 19А. Вход свободный. (то)