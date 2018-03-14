Жителей Парижа приглашают на «голые экскурсии» 

Музей современного искусства Парижа 5 мая откроет свои двери для нудистов.
В залы музея, в которых можно найти около девяти тысяч экспонатов, представляющих различные течения искусств XX столетия, будут допущены обнаженные люди.
Как сообщает the Local, мероприятие организовано Ассоциацией парижских нудистов, а всем, кто захочет прогуляться по галереям музея нагишом, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Ассоциации.
Оставить свою одежду обнаженные ценители искусства смогут в гардеробе. Отметим, что вход в музей в этот день будет свободным и одетые посетители также смогут принять участие в мероприятие.
Музей современного искусства станет первой галереей Парижа, куда будут допущены обнаженные люди.