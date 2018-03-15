Выставка «Животные в сказках» в Дарвиновском музее

Выставка «Животные в сказках» открыта до 2 мая. Она стала частью Недели детской книги.

Гости Дарвиновского музея имеют возможность увидеть раритетные издания и оригинальные иллюстрации известных художников из фондов музея и из частной коллекции Ирины Стежки , находящейся в Германии.

В числе экспонатов выставки — необычные детские книжки-театры, панорамы и многоярусные книги-картины, созданные на рубеже XIX-XX веков. Также вниманию гостей музея представлена печатная графика русских и зарубежных художников.