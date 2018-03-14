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В СЗАО расскажут о комиксах в рамках открытия «Гик-лектория»
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В СЗАО расскажут о комиксах в рамках открытия «Гик-лектория» 

Управа района Куркино 14 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
В библиотеке № 227 на улице Героев Панфиловцев состоится лекция «Комиксы. Что это? И зачем они вам?». Известный художник, в рамках открытия «Гик — Лектория», расскажет об истории комиксов, а так же почему художники выбирают эти детские книжки.
— Пусть вас не обманывает это несерьёзное название — «комиксы». Многим они представляются некими «глупыми детскими книжками про супергероев». Я расскажу, что такое комикс на самом деле — рассказал Даниил Кузьмичев.
Лекция состоится в это воскресенье, 18 марта. Узнать о комиксах может любой желающий. Справки по тел. : (495) 494-21-56. Библиотека № 227: ул. Героев Панфиловцев, 12, корп.1. Начало мероприятия в 16.00
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