Мотовыставка советской и современной техники откроется в Орехово‑Зуеве 30 марта

В подмосковном Орехово-Зуеве 30 марта для гостей и горожан впервые откроется мотовыставка, в экспозиции представят технику военного, советского и современного периодов, сообщил представитель городского историко-краеведческого музея.

«Приглашаем жителей и гостей Орехово-Зуева принять участие в новом проекте — мотовыставке техники военного, советского и современного периодов и разной функциональности: военной, спортивной, для путешествий, экстремального отдыха, а также в стиле субкультуры «стимпанк» (направление научной фантастики — ред.). Открытие 30 марта, вход свободный», — сказал представитель музея.

По его словам, подобная экспозиция будет представлена в городе впервые. Организаторы надеются, что выставка станет традиционной.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на мероприятии гости смогут ознакомиться с историей использования мототехники в России. Экспозицию можно будет посетить до 15 апреля.