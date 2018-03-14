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Мотовыставка советской и современной техники откроется в Орехово‑Зуеве 30 марта
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Мотовыставка советской и современной техники откроется в Орехово‑Зуеве 30 марта 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
В подмосковном Орехово-Зуеве 30 марта для гостей и горожан впервые откроется мотовыставка, в экспозиции представят технику военного, советского и современного периодов, сообщил представитель городского историко-краеведческого музея.
«Приглашаем жителей и гостей Орехово-Зуева принять участие в новом проекте — мотовыставке техники военного, советского и современного периодов и разной функциональности: военной, спортивной, для путешествий, экстремального отдыха, а также в стиле субкультуры «стимпанк» (направление научной фантастики — ред.). Открытие 30 марта, вход свободный», — сказал представитель музея.
По его словам, подобная экспозиция будет представлена в городе впервые. Организаторы надеются, что выставка станет традиционной.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, на мероприятии гости смогут ознакомиться с историей использования мототехники в России. Экспозицию можно будет посетить до 15 апреля.
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