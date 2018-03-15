Любителей фотографировать из ЮЗАО приглашают на мастер-класс 

19 Марта 2018, в 19:00, в рамках проекта «Моя профессия», будет представлена профессия фотографа. Гости встречи-беседы познакомятся с самобытным и очень неординарным фотографом Екатериной Паниной. Мастер поделится своими мыслями о фотографии и профессии в целом.
Вместе с профессиональным фотографом можно будет найти ответ на вопрос что снимать и с чего начать. Мероприятие пройдет в фойе малого зала «Меридиана». Вход на мероприятие осуществляется по регистрации и предъявлению распечатанного бесплатного билета.
Фотография с официального сайта художницы: www.ekaterinapanina.ru Зарегистрироваться