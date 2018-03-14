В музее-заповеднике расскажут о дамских хобби «Дачного Царицыно»

Встреча, посвященная рукоделию женщин в «Дачном Царицыно», пройдет в государственном музее-заповеднике в субботу, 17 марта. Кураторскую экскурсию по экспозиции в этот раз разделят на две части. В первой половине встречи коллекционер Татьяна Басова расскажет о том, чем увлекались дамы в конце 19 и начале 20 веков, об искусно выполненных принадлежностях для шитья и вышивания, объяснит, почему людей так привлекает рукоделие сегодня.

«Во второй части мероприятия гостей комплекса «Царицыно» ждет настоящая «игра в фанты» — каждый участник встречи приносит с собой какие-то предметы рукоделия: коклюшки, недоделанные вязальные изделия, салфетки, вышитые бабушками или мамины игольницы, а может, куклы, сшитые своими руками. За чаем каждый расскажет богатую историю этого «фанта» — так и планируется провести день в музее-заповеднике в лучших традициях «Дачного Царицыно», — отметили в «Царицыно».

Мероприятие пройдет 17 марта в 14:00.