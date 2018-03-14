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В музее-заповеднике расскажут о дамских хобби «Дачного Царицыно»
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В музее-заповеднике расскажут о дамских хобби «Дачного Царицыно» 

Управа района Царицыно города Москвы 14 марта 2018
Фото: Царицынский вестник
Встреча, посвященная рукоделию женщин в «Дачном Царицыно», пройдет в государственном музее-заповеднике в субботу, 17 марта. Кураторскую экскурсию по экспозиции в этот раз разделят на две части. В первой половине встречи коллекционер Татьяна Басова расскажет о том, чем увлекались дамы в конце 19 и начале 20 веков, об искусно выполненных принадлежностях для шитья и вышивания, объяснит, почему людей так привлекает рукоделие сегодня.
«Во второй части мероприятия гостей комплекса «Царицыно» ждет настоящая «игра в фанты» — каждый участник встречи приносит с собой какие-то предметы рукоделия: коклюшки, недоделанные вязальные изделия, салфетки, вышитые бабушками или мамины игольницы, а может, куклы, сшитые своими руками. За чаем каждый расскажет богатую историю этого «фанта» — так и планируется провести день в музее-заповеднике в лучших традициях «Дачного Царицыно», — отметили в «Царицыно».
Мероприятие пройдет 17 марта в 14:00.
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