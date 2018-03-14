Ещё
Жителям столичного Юго-Запада расскажут о профессии фотографа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителям столичного Юго-Запада расскажут о профессии фотографа 

Твоя Газета 14 марта 2018
Фото: Твоя Газета
19 марта в рамках проекта «Моя профессия» в центре культуры и искусства «Меридиан» состоится встреча с фотографом Екатериной Паниной, которая поделится секретами своего мастерства и расскажет о фотографии и профессии фотографа в целом.
История фотографии насчитывает более 150 лет, и за это время в ее развитии произошли значительные изменения — начиная от технических возможностей, и заканчивая разнообразием стилей и направлений. Как же найти себя в таком многообразии? Что снимать и с чего начать? На эти и другие вопросы ответит Е. Панина — молодой и талантливый фотограф, работы которого заставляют задуматься и немного пофилософствовать.
Помимо встречи с Екатериной Паниной, гости смогут также ознакомиться с фотоработами, представленными на ее персональной выставке под названием «Маленькие Барышни».
Мероприятие будет проходить в фойе Малого зала ЦКИ «Меридиан». Вход свободный при условии предварительной регистрации на сайте центра культуры и искусства.
Твоя Газета: последние новости
В галере «Беляево» открылась изобретений великого итальянского художника Студентка образовательного комплекса заняла 1 место в конкурсе на выставке «Modern Bakery Moscow-2018» Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты звезд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской18
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение