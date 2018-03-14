Жителям столичного Юго-Запада расскажут о профессии фотографа

19 марта в рамках проекта «Моя профессия» в центре культуры и искусства «Меридиан» состоится встреча с фотографом Екатериной Паниной , которая поделится секретами своего мастерства и расскажет о фотографии и профессии фотографа в целом.

История фотографии насчитывает более 150 лет, и за это время в ее развитии произошли значительные изменения — начиная от технических возможностей, и заканчивая разнообразием стилей и направлений. Как же найти себя в таком многообразии? Что снимать и с чего начать? На эти и другие вопросы ответит Е. Панина — молодой и талантливый фотограф, работы которого заставляют задуматься и немного пофилософствовать.

Помимо встречи с Екатериной Паниной, гости смогут также ознакомиться с фотоработами, представленными на ее персональной выставке под названием «Маленькие Барышни».

Мероприятие будет проходить в фойе Малого зала ЦКИ «Меридиан». Вход свободный при условии предварительной регистрации на сайте центра культуры и искусства.