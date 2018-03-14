«Всё снесу в гараж»: закрывается музей кукол на Эльмаше, который на свои деньги создала пенсионерка

Дни музея «Карнавал Прекрасных Дам» на Эльмаше сочтены. Как рассказала Е1.RU основательница музея Ирина Алексеева , музей проработает до конца марта. А потом все экспонаты, которые женщина собирала 25 лет, переедут на склад.

— Выставили мне неподъемную аренду при моих более чем скромных доходах. До конца марта нужно заплатить 28 000 рублей. Естественно, у меня нет таких денег. Буду собираться. До конца месяца простою, а потом все экспонаты отнесу в гараж, — рассказала Е1.RU Ирина Алексеева. — Я зарабатываю максимум 10 тысяч, а остальное мне из своего кармана платить. Так не получится. Как ни крути, мне всё равно не хватит.

Это решение далось хозяйке музея нелегко. Но она не теряет надежды, что кто-нибудь сможет приютить «прекрасных дам» у себя в здании.

— Кто хочет посетить музей, успевайте до конца месяца. Новое помещение пока никто не предлагал. Но я не пойду без каких-либо гарантий на новую площадку, чтобы опять не пришлось съезжать, — говорит рукодельница.

Мы подробно рассказывали про коллекцию Ирины Алексеевой. Всего она смастерила более 400 персонажей. С начала года музей грозились выселить из здания на Краснофлотцев, 39. У помещения в конце года сменился собственник. Теперь им распоряжается Департамент по управлению муниципальным имуществом. И хозяйке музея подняли арендную плату.

До последнего мастерица надеялась, что администрация признает уникальность коллекции и поможет с арендой, но этого не произошло.