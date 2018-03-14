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Екатерина Панина откроет секреты фотоискусства в «Меридиане»
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Екатерина Панина откроет секреты фотоискусства в «Меридиане» 

Управа района Гагаринский 14 марта 2018
Фото: Управа района Гагаринский
19 марта в центре культуры и искусства «Меридиан» пройдет встреча с фотографом Екатериной Паниной. В рамках проекта «Моя профессия» будет рассказано о фотографии и профессии фотографа.
Секретами своего мастерства поделится молодой и талантливый фотограф, работы которого заставляют задуматься и немного пофилософствовать.
На примере фоторабот, представленных на персональной выставке Паниной «Маленькие Барышни», посетители узнают о технических возможностях современной фотографии. Они сравнят работы автора с фотографиями 150-летней давности, когда этот вид искусства только зародился.
Как найти себя в многообразии стилей и направлений? Что снимать и с чего начать постижение фотоискусства? На эти и другие вопросы ответит Е. Панина в фойе Малого зала ЦКИ «Меридиан». Вход свободный при условии предварительной регистрации на сайте центра культуры и искусства.
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