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Новогиреевские депутаты устроили выставку детского рисунка «Весенний вернисаж»
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Новогиреевские депутаты устроили выставку детского рисунка «Весенний вернисаж» 

Управа района Новогиреево 14 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Кира Змиева и Мария Лопухина организовали в нашем районе выставку в формате конкурса, на которую юные художники от 5 до 17 лет из различных художественных школ и секций ВАО представили больше шестидесяти работ.
В жюри творческого состязания вошли член Московского союза художников, лауреат международных выставок Леонид Петрушин; член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Московского союза художников, руководитель художественной студии «Возрождение» Наталия Лопухина и художник, дизайнер интерьера, дипломант российских и международных выставок Елена Непряхина.
Победители конкурса «Весенний вернисаж» получили призы и грамоты, а главной наградой был Гран-при в пяти номинациях конкурса: «Пейзаж», «Натюрморт», «Сюжетная композиция», «Анималистика» и работы участников с ограниченными возможностями (представлены ГМКЦ «Интеграция»).
Обладателями Гран-при в номинации «Пейзаж» стали Дарья Столярова из района Новогиреево, с картиной «Облака» и Мария Непряхина (район Ивановское) с пейзажем «Розовое утро». В номинации «Натюрморт» победа досталось Алине Лукьянец. А в номинации «Анималистика» Гран-При получила воспитанница ГБУ «Культурный центр „Ивановский“ (Мосарт) Анастасия Кучвальская за картину „Сова“.
Вернисаж завершился музыкальным подарком всем участникам конкурса — для них был дан концерт солистов оперной студии Российской академии музыки им. Гнесиных.
»Считаю важнейшими задачами выявление и поддержку творчески одарённых детей, воспитание в детях любви к искусству и красоте, формирование познавательных интересов и эмоционального восприятия», — сказала Кира Змиева.
Фото предоставлено Кирой Змиевой.
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