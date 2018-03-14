Художник выставки «Самскара» Эндрю Джонс о йоге, границах воображения и паломничестве

В ArtPlay в начале года открылась выставка «Самскара», которая стала экспериментальной и для организаторов, и для самого автора Эндрю Джонса или Андроида Джонса, как его называют многие любители современного искусства.

Андроид рисовал эскиз для огромных декораций к фестивалю Burning Man, картины для светового шоу на здании оперы в Сиднее, а теперь приехал в Москву, чтобы лично увидеть свою самую большую авторскую выставку.

«Самскара» в переводе с санскрита означает «бессознательные впечатления», которые чаще всего возникают от эмоций, полученных в прошлых жизнях. Однако сам Андроид говорит, что его кундалини еще не проснулась, и он не достиг таких высот в йоге, чтобы заглядывать в предыдущие жизни.

«Для меня создание таких картин — это исследование возможностей человеческого воображения. Каждый приходит на выставку и видит что-то свое, личное, у каждого на выставке своя самскара», — объяснил Джонс.

Вы практикуете йогу? Почему так много отсылок к Индии и к восточной культуре в целом?

Я практикую йогу, но недостаточно. Я часто и подолгу тянусь, но вот на работу с моим ментальным миром не хватает времени. Поэтому я познаю себя и людей вокруг с помощью создания своих картин и наблюдения за тем, какой отклик они находят у зрителей.

Так почему же Индия?

Я много путешествую, бывал в самых разных странах — Китай, ОАЭ, Австралия и многих других, но Индия меня буквально захватила. Там особенные люди, я похожих не встречал нигде. Они живут с ощущением, что у их истории нет конца, что после этой жизни их ждут новые и новые перевоплощения. Меня безумно влекут сюжеты, у которых нет конца, поэтому я перенес их на свои картины. В них меняется свет, в них множество мельчайших деталей, поэтому конечного объяснения, конечного единственного образа нет нигде.

Вы настолько увлеклись Индией, йогой, что стали жертвовать на строительство ашрама, это так?

Мне посчастливилось попасть на фестиваль, который проводится раз в 12 лет — Кубха Мела (на самом деле это масштабное паломничество, которое верующие совершают к святыням индуизма — Прим. ред.), тогда в нем участвовало бесчисленное количество человек, я знаю, что численность достигает нескольких миллионов (в 2007 году в паломничестве приняло участие более 70 миллионов человек, что стало абсолютным рекордом — Прим. ред.).

Я тогда проводил много времени с нага-баба, они представляют из себя нечто среднее между растаманами, своеобразными воинами и в то же время монахами. Они свободны от всевозможных мирских привязанностей — у них нет семьи, дома, они даже не носят одежду. Один из нага-бабов меня вдохновил больше всех. Оказалось, что он строил ашрам для таких же садху, как он. Вдохновленный, я вернулся домой, нарисовал картину, выставил ее на продажу в Сеть. Все вырученные средства действительно идут на строительство ашрама.

Индия и Россия так далеки друг от друга. Ожидали ли вы, что ваша выставка найдет такой невероятный отклик здесь, в Москве?

Каждый художник сомневается, будут ли иметь успех его картины, выставка. Я не мог представить, что будет такое количество зрителей. Мои картины часто сравнивают с видеоиграми, комиксами, наверняка это тоже стало одной из причин, которые привлекли людей.

У меня ушло много времени, чтобы понять, на что люди дают позитивный отклик. Я пробовал и пробовал. Если бы я просто читал эссе и рецензии на картины и выставки других художников и наблюдал за ними, у меня не хватило бы терпения, да и сил, я слишком ленивый.

Ленивый? Так и не скажешь, глядя на то, как детально прорисована каждая картина.

Да, на это я готов отдать все силы. Процесс создания одной картины — результат очень тяжелой работы целой команды. Мы с разработчиками постоянно что-то создаем — стираем, создаем — стираем, и так до тех пор, пока не получится выразить то, что хотелось сказать.