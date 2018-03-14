PERMM и УРМИИ подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в УРМИИ состоялась пресс-конференция, посвященная открытию новой выставки Кати Царевой «Ищи меня в цветах», в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Удмуртским республиканским музеем изобразительных искусств и PERMM. Музей современного искусства PERMM и Удмуртский республиканский музей представляют выставку ижевской художницы Кати Царевой «Ищи меня в цветах»— первый совместный проект, направленный на поддержку современного искусства. В экспозицию войдут новые живописные работы, трехканальная видео-инсталляция «Ищи меня в цветах» и пространственная инсталляция «Моя розовая комната». Все работы объединены темой репрезентации женщины в социуме. Художник систематично обращается к теме гендерной роли женщины.

Катя Царева художник, входит в ТОР-100 молодых художников России по версии InArt

"В один момент мне захотелось сделать очень женский проект. Должно быть много цветов, я так решила. "

Выставка пройдет с 15 марта по 15 апреля. Куратор выставки— арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева.