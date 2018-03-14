Кама, «заброшки» и современные высотки: в художественной галерее откроется выставка о самобытности Перми

В четверг, 15 марта, в Пермской художественной галерее откроется выставка «Пермь как Пермь», которая исследует пермскую идентичность (0+). На ней представлены более 200 изображений нашего города с 1909 по 2018 годы.

Фотографии находятся в шести выставочных залах. Они были сделаны с 1909 по 2018 годы. Самые ранние снимки принадлежат Сергею Прокудину-Горскому. Также в проекте представлены работы Валерия Заровнянных, Елены Дадиомовой, Фаины Вороновой, Бориса Эренбурга и других авторов.

— Мы послали приглашение пермским фотографам сделать снимки, которые бы, на их взгляд, выражали суть Перми. Мы не задавали каких-то критериев, каждый из них решал, что в городе главное, — пояснил 59.ru Владимир Береснев, руководитель отдела новейших течений Пермской художественной галереи. — Потом мы отсматривали фотографии и находили в них что-то общее.

На выставке можно увидеть Каму, пустынные городские улицы, заброшенные индустриальные объекты, городские руины и современную высотную застройку. При отборе фотографий создатели выставки опирались на книгу доктора филологических наук Владимира Абашева «Пермь как текст». Изображения на выставке сопровождаются текстовыми комментариями Владимира Абашева и журналиста Ивана Козлова

— Люди, регулярно снимающие город, структурируют его пространство и время, выделяют наиболее важное содержание для себя и для тех, кто будет рассматривать фотографии, — пояснили в пресс-службе галереи. — Цель проекта — изучение визуальной самоидентификации пермяков. Вход на открытие выставки свободный.

Недавно в Перми открылась выставка, посвящённая Максиму Горькому.