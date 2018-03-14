Ещё
Кама, «заброшки» и современные высотки: в художественной галерее откроется выставка о самобытности Перми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кама, «заброшки» и современные высотки: в художественной галерее откроется выставка о самобытности Перми 

59.ru 14 марта 2018
Фото: 59.ru
В четверг, 15 марта, в Пермской художественной галерее откроется выставка «Пермь как Пермь», которая исследует пермскую идентичность (0+). На ней представлены более 200 изображений нашего города с 1909 по 2018 годы.
Фотографии находятся в шести выставочных залах. Они были сделаны с 1909 по 2018 годы. Самые ранние снимки принадлежат Сергею Прокудину-Горскому. Также в проекте представлены работы Валерия Заровнянных, Елены Дадиомовой, Фаины Вороновой, Бориса Эренбурга и других авторов.
— Мы послали приглашение пермским фотографам сделать снимки, которые бы, на их взгляд, выражали суть Перми. Мы не задавали каких-то критериев, каждый из них решал, что в городе главное, — пояснил 59.ru Владимир Береснев, руководитель отдела новейших течений Пермской художественной галереи. — Потом мы отсматривали фотографии и находили в них что-то общее.
На выставке можно увидеть Каму, пустынные городские улицы, заброшенные индустриальные объекты, городские руины и современную высотную застройку. При отборе фотографий создатели выставки опирались на книгу доктора филологических наук Владимира Абашева «Пермь как текст». Изображения на выставке сопровождаются текстовыми комментариями Владимира Абашева и журналиста Ивана Козлова.
— Люди, регулярно снимающие город, структурируют его пространство и время, выделяют наиболее важное содержание для себя и для тех, кто будет рассматривать фотографии, — пояснили в пресс-службе галереи. — Цель проекта — изучение визуальной самоидентификации пермяков. Вход на открытие выставки свободный.
Недавно в Перми открылась выставка, посвящённая Максиму Горькому.
59.ru: последние новости
Для декораций купили три тысячи кубометров леса. Продюсер «Сердце Пармы» – о будущих съемках в Губахе «Это второй в городе перинатальный центр». В пермской медсанчасти № 9 открылось новое отделение «Боня и Кузьмич» сняли новый клип, полетав над Пермью на «рюкзаке супердеда»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской18
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение