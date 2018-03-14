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Показ мультфильмов и творческая встреча мультипликатором Дмитрием Геллером пройдет в «Арсенале»
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Показ мультфильмов и творческая встреча мультипликатором Дмитрием Геллером пройдет в «Арсенале» 

Собака 14 марта 2018
Фото: Собака
Показ мультфильмов и творческая встреча с художником и режиссёром-мультипликатором Дмитрием Геллером состоится 21 марта в 19:00 в «Арсенале» в рамках параллельной программы к выставке «Движение воображения. Новая авторская анимация».
Откуда берутся идеи для мультфильмов, как сюжет трансформируется в историю, какова роль звука и музыки? Какие технические новшества и эксперименты есть сегодня в анимации? В чем разница между европейской, российской и китайской мультиндустрией?
Художник и режиссер Дмитрий Геллер, обладатель многочисленных международных призов, выпускник Высших режиссерских курсов (мастерская Ю. Б. Норштейна, Э. В. Назарова, А. Ю. Хржановского, Ф. С. Хитрука), ответит на эти вопросы и покажет свои мультфильмы.
В программе показа 6 короткометражных мультфильмов:
"Привет из Кисловодска" (Свердловская киностудия, 2000, 10 мин.)"Маленькая ночная симфония" (студия «А-фильм», 2003, 10 мин.)"Воробей, который умел держать слово" (студия «Пчела», 2010, 6 мин.)"Я видел, как мыши кота хоронили" (2011, 6 мин.)"Маленький пруд у подножия Великой стены" (2013, 6 мин.)"Мужчина встречает женщину" (2014, 16 мин.) Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получитьв кассе в течение часа до начала события.
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