О жизни и быте космонавтов рассказали второклассникам из Отрадного

Ученики 2 «А» класса школы № 950 на минувшей неделе побывали в Мемориальном музее космонавтики. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

— В музее ребята узнали о жизни и быте космонавтов на орбите, заглянули внутрь корабля «Восток», рассмотрели искусственные спутники Земли, скафандры космонавтов и их личные вещи, а также множество других предметов, связанных с космосом, — рассказали в администрации школы.