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О жизни и быте космонавтов рассказали второклассникам из Отрадного
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О жизни и быте космонавтов рассказали второклассникам из Отрадного 

Управа района Отрадное 14 марта 2018
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 2 «А» класса школы № 950 на минувшей неделе побывали в Мемориальном музее космонавтики. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
— В музее ребята узнали о жизни и быте космонавтов на орбите, заглянули внутрь корабля «Восток», рассмотрели искусственные спутники Земли, скафандры космонавтов и их личные вещи, а также множество других предметов, связанных с космосом, — рассказали в администрации школы.
Также учащиеся посетили Дом-музей Михаила Лермонтова, где ознакомились с экспозицией, в которой представлены личные вещи поэта, мебель, книги, живописные портреты его родственников и друзей, в том числе сделанные самим Лермонтовым. Отвечая на вопросы олимпиады, ребята узнали много нового о жизни и творчестве поэта. (вт)
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