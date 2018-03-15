Самарцам предлагают поучаствовать в шествии Бессмертного полка в Санкт-Петербурге и Москве

В Самаре стартовала регистрация волонтеров на участие в параде Победы. Желающие могут также записаться в шествие Бессмертного полка в Санкт-Петербурге и на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в администрации Самары.

Волонтером может стать только совершеннолетний житель области.

— Для того, чтобы принять участие в праздновании 9 мая, необходимо зайти на сайт, заполнить анкету участника и выбрать интересующие направления деятельности, — рассказали в мэрии.

После заполнения анкеты с волонтером свяжутся координаторы выбранных направлений. Затем на всероссийском конкурсе «Послы Победы» отберут 200 лучших добровольцев со всей страны. Они станут организаторами парадов Победы в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще 500 волонтеров примут участие в торжествах на площади имени Куйбышева.