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Самарцам предлагают поучаствовать в шествии Бессмертного полка в Санкт-Петербурге и Москве
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Самарцам предлагают поучаствовать в шествии Бессмертного полка в Санкт-Петербурге и Москве 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
В Самаре стартовала регистрация волонтеров на участие в параде Победы. Желающие могут также записаться в шествие Бессмертного полка в Санкт-Петербурге и на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в администрации Самары.
Волонтером может стать только совершеннолетний житель области.
— Для того, чтобы принять участие в праздновании 9 мая, необходимо зайти на сайт, заполнить анкету участника и выбрать интересующие направления деятельности, — рассказали в мэрии.
После заполнения анкеты с волонтером свяжутся координаторы выбранных направлений. Затем на всероссийском конкурсе «Послы Победы» отберут 200 лучших добровольцев со всей страны. Они станут организаторами парадов Победы в Москве и Санкт-Петербурге.
Еще 500 волонтеров примут участие в торжествах на площади имени Куйбышева.
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