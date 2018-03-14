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Власти Москвы не знали, что художник Глазунов завещал городу свою уникальную коллекцию
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Власти Москвы не знали, что художник Глазунов завещал городу свою уникальную коллекцию 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва получила в дар коллекцию произведений искусства, собранную народным художником СССР Ильей Глазуновым.
Мастер скончался 9 июля 2017 года в возрасте 87 лет. Еще при жизни художник передал столице множество своих произведений.
"В своем завещании он еще огромное количество удивительных, ценнейших предметов искусства тоже завещал Москве. Мы об этом ничего не знали", — рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
С 23 по 25 марта часть коллекции можно будет увидеть на специальном стенде в рамках Московского культурного форума в ЦВЗ «Манеж», сообщает «Интерфакс».
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