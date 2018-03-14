Москва онлайн покажет художественную читку дневников советской эпохи

В Музее Москвы стартует проект «Мысли вслух». Артисты Театра Наций, театра «Практика», Театр.doc, Центра имени Мейерхольда, Театра имени Моссовета прочтут дневники советской эпохи. Слушатели узнают о 20 веке через дневники, личные записи, с помощью воспоминаний, диалогов, предметов быта. Читка пройдет в пространстве выставки «Старая квартира».

Нашим читателям мы предлагаем посмотреть одно из выступлений, которое состоится 17 марта в 19:00. На сцену выйдет актер театра имени Маяковского Сергей Быстров. Он известен по спектаклям «Маяковский идет за сахаром», «Банкет», «Мертвые души» и фильмам «Мой парень ангел», «День поэзии».

Смотрите 17 марта в 19:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание