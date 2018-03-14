Тату-мастер рисует картины порохом, а потом поджигает их (видео)

Молодой тату-мастер из Норвегии придумал необычный способ добавить ярких впечатлений в изобразительное искусство.

Вместо красок и кисточек, как это обычно принято, художник Дино Томик использует маленькие ножницы и кучу пороха.

Технология получения изображения получается путем разбрасывания пороховый гранул на холст и деликатное их распределение маленьким металлическим инструментом.

Художник подчеркнул, что это очень кропотливый процесс, ведь, чтобы все корректно сработало, расстояние между гранулами должно быть не очень большим. Тем более порох очень чувствителен к внешним проявлениям, например таким, как небольшой порыв ветра. Поэтому Дино, рисуя свои картины, двигается практически бесшумно.

Он также рассказал, что всегда приходит в восторг при виде горящего рисунка, ведь такая форма искусства, с одной стороны, помогает бороться со стрессом.

Некоторые произведения Томика посвящены популярным персонажам из комиксов по мотивам вселенной DC и Marvel. Автор необычных картин также использует в своих работах образы известных актеров кино и сериалов.

Художник объясняет это тем, что следит за медиатрендами и старается взорвать интернет своим творчеством. Сейчас в Инстаграме у Дино чуть больше полмиллиона подписчиков.

Публикация от Dino Tomic (@dinotomic) Мар 6, 2018 в 9:30 PST Несмотря на большой стаж работы в области изобразительного искусства, эксперименты с порохом Дино начал проводить всего лишь год назад. До этого он пробовал рисовать песком или солью.

Дино говорит, что новое увлечение стало приносить ему неплохой доход. При этом художник не собирается бросать работу тату-мастера, которой занимается уже на протяжении 12 лет.

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