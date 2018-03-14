Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 17, 18 марта

Как в народе говорят, весна ко двору — ярмарка к столу! В воскресенье, 18 марта, в Перми открываются традиционные весенние ярмарки. Молоко и мёд, мясо и овощи, выпечка и различные сладости — всё это (а также многое другое) можно будет купить в торговых рядах в семи районах города. Ярмарки будут работать с 10.00 до 20.00.

Адреса ярмарок:

Дзержинский район, ул. Локомотивная, 1Индустриальный район, ш. Космонавтов, 114Кировский район, ул. Ласьвинская, 18Ленинский район, ул. Попова, 23Мотовилихинский район, ул. Аркадия Гайдара, 13аОрджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, 54Свердловский район, ул. Николая Островского, 60 Но не хлебом единым жив человек. В воскресенье в филармонии состоится грандиозное событие — закрытие VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева. «И классика, и джаз» — так называется программа. 6+

17 марта | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Будущая Пермь | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Выставка акварельных картин Анастасии Столбовой | 10.00-18.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Дойти до сути | Выставка Юрия Заботина | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Золотые купола | Выставка Людмилы Юрчатовой | 11.00-17.00 | Дом художника | 6+

Интерактивная мультимедийная выставка | 12.00-21.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Кошка и её художники | Фотовыставка | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Лирика большого города | Выставка Александра Зырянова | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Меаморфозы | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Митривна | Выставка Татьяны Нечеухиной | 12.00-18.00 | Галерея «Марис-арт» | 6+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Откровение луковиц | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 0+

Открытая коллекция | 12.00-21.00 | Музей современного искусства | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Свободное время | Выставка работ участников студии Френкеля | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Тайны моих антресолей. Часть 2 | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

17 марта | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева | Сольный концерт | 18.00 | Органный концертный зал | 6+

Аленький цветочек | 16.00 | Пермский театр кукол | 6+

Али-Баба и 40 разбойников | Читает Мария Лямина в сопровождении ансамбля Barocco a la Prima | 16.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Анна Каренина | 18.00 | Театр-Театр | 18+

Антология русской музыки | 16.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Барышня-крестьянка | 19.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 16+

Бравые солдаты с песнями идут | Городской смотр-конкурс строя и песни | 10.00 | Школа «Мастерград» | 0+

В космические дали | 12.00 | Планетарий | 7+

Визит к Солнцу | 12.00 | Планетарий

Головлёвы | 18.00 | У Моста | 16+

Дюймовочка | 13.30 | Пермский театр кукол | 5+

Жираф-шоу! | 16.00 | Цирк | 0+

Зрение | 15.00 | Планетарий | 12+

Изменение климата | 17.00 | Планетарий | 12+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт The Aira | 20.00 | Паб «Соль» | 16+

Концерт в день святого Патрика | Участвуют группа «Народная музыка Ирландии» и клуб шотландских танцев Silver Tassie | 22.00 | Гвоздь | 16+

Концерт группы «ДжигаRа» при участии Игоря Рассанова | 19.00 | Паб «Соль» | 12+

Крошка. Енот | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Любовь-80 | 19.00 | Дом актёра | 14+

Открытие весенней сессии | В программе: лекция преподавателя Пермской сельскохозяйственной академии Юлии Солиной (тема — цветы) | 16.30 | Центральный выставочный зал | 2+

Охота жить | 18.00 | Театр юного зрителя | 16+

Панорамный обзор Перми в бинокуляр | 12.00 | Планетарий | 6+

Призрак Вселенной | 19.00 | Планетарий | 12+

Путешествие в страну Джамблей | 12.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Путешествие колобка | 11.00 | Дворец молодёжи города Перми | 3+

Сказка, которая не была написана | 14.00 | Сцена-Молот | 0+

Сказки из чемодана | Моноспектакль | 18.00 | Центральный выставочный зал | 2+

Сказки от мастера | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 5+

Фаэтон | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

ЧЁpopalo (Челябинск) и ASKатели приключений (Пермь) | 20.00-21.30 | Гастробар Beer & Crab | 16+

Человек-подушка | 19.00 | Камерный театр «Новая драма» | 16+

Чёрное на белом | Моноспектакль | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

18 марта | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Будущая Пермь | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Выставка акварельных картин Анастасии Столбовой | 10.00-18.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Дойти до сути | Выставка Юрия Заботина | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Интерактивная мультимедийная выставка | 12.00-21.00 | Фестивальный дом на эспланаде | 0+

Кошка и её художники | Фотовыставка | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Лирика большого города | Выставка Александра Зырянова | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Митривна | Выставка Татьяны Нечеухиной | 12.00-18.00 | Галерея «Марис-арт» | 6+

Откровение луковиц | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 0+

Открытая коллекция | 12.00-21.00 | Музей современного искусства | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Свободное время | Выставка работ участников студии Френкеля | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Тайны моих антресолей. Часть 2 | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 6+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

18 марта | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Аленький цветочек | 13.30 | Пермский театр кукол | 6+

Антология русской музыки | 16.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

В космос смело полетим | 11.30 | Планетарий | 5+

Верхом на комете | 13.30 | Планетарий | 6+

Визит к Солнцу | 12.00 | Планетарий

Головлёвы | 18.00 | У Моста | 16+

Дюймовочка | 11.00,16.00 | Пермский театр кукол | 5+

Женский день | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Жираф-шоу! | 16.00 | Цирк | 0+

За горизонтом бурь | Авторская программа Арнольда Райника | 18.00 | Центр культуры жизни «Жива» | 16+

Закрытие VIII Международного фестиваля Дениса Мацуева «И классика, и джаз» | 19.00 | Большой зал филармонии | 6+

Капризка | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 4+

Концерт творческих коллективов для жителей района | 13.00 | Дворец молодёжи | 0+

Концерт Фламенко Paraflamenco | 18.00 | Дворец творчества юных | 0+

Концертная программа | 11.30, 14.00 | Центр досуга и творчества «Радуга» | 0+

Космические путешественники | Викторина | 13.00 | Планетарий | 6+

Космос в объективе | 15.00 | Планетарий | 12+

Красная шапочка | Интерактивный спектакль | 12.30 | Детский центр «Кот Морковкин» | 2+

Мероприятие, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией | Участвует коллектив «Лейся, песня» | 17.00 | Площадь у «Театра-Театра» | 0+

Мы вместе | Концерт. Участвуют ансамбль танца на колясках «Гротеск» и ансамбль жестовой песни «Поющие руки» | 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 0+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Панорамный обзор Перми в бинокуляр | 12.00 | Планетарий | 5+

Пеппи | 12.00, 16.00 | Театр-Театр | 6+

Путешествие в страну Джамблей | 12.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Рассвет | 19.00 | Дом актёра | 12+

Сара Бернар. Фан-клуб | 20.00 | Сцена-Молот | 18+

Собираемся в полёт | Творческая мастерская | 10.00 | Планетарий | 3+

У ковчега в восемь | 11.00, 14.00, 17.00 | Театр юного зрителя | 9+

Фаэтон | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Чудесная сказка Звёздного дома | Спектакль оптического театра | 12.00 | Планетарий | 5+

Школа маленьких звездочётов | 17.00 | Планетарий | 5+