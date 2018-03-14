Уличный художник нарисовал триколор, чтобы призвать людей на выборы

В Калининграде появился новый триколор в 3D формате. Такой рисунок теперь можно увидеть на перекрёстке Московского проспекта и улицы Октябрьской. По словам художника, это призыв не быть равнодушным к своей стране и принять участие в предстоящих выборах.

Кирилл Гейнц, художник:

— Вся фишка граффити в этом и есть, что можно наложить рисунок на любую поверхность. Она может быть очень неровная. Там дверь можно спрятать. А мы рисуем так, что двери вообще не видно, допустим.

Баллон с краской в руках мастера творит чудеса. Самое главное — это передать эмоции. И «поиграть» с цветом.

Эрика Кравченко, корреспондент:

— Это только на первый взгляд обычный триколор. На самом деле здесь использованы более 10-ти оттенков. Только красного здесь штук пять. От тёмно-бордового до алого. Это сделано для того, чтобы придать объём рисунку.

Кирилл Гейнц, художник:

— Я ж по-другому цвета вижу. Для меня чёрный — не чёрный, как камера, одежда. Чёрный — это в использовании чего-то Граффити на опорах эстакадного моста, рисунки к Чемпионату мира на трансформаторных подстанциях — все эти масштабные работы выполнены художником Кириллом Гейнцем. Всего у него в области около 100 уличных работ. Кстати, в школе он не любил рисование. А сегодня считает граффити призванием в жизни. Триколор по объему не большой — 12 квадратных метров, но именно эта работа вызывает у художника самые яркие эмоции.

Кирилл Гейнц, художник:

— Гордость, я — патриот с ног до головы. Прямо рассказываю, и меня гордость берёт, что я делаю за свою страну. В данном случае я хочу показать своё мнение о том, что человек не должен оставаться, чтобы он не относился халатно, что с ним будет в будущем. То есть, если он хочет сделать выбор, то он должен сделать выбор. А не просто сидеть и жаловаться, как все плохо.

Два часа работы и 10 баллонов с красками. И вот триколор готов. Инициаторами акции выступили активисты общероссийского народного фронта. По словам мастера, рисунок будет держаться до 5-и лет.