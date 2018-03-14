КемГИК отправит студентов в балетную школу итальянского фестиваля по искусству и современному танцу

КемГИК стал вторым университетом, после университета американского Трои, штат Алабама, с которым оргкомитет DAP-Festival заключил подобный контракт. По словам арт-директора фестиваля, всемирно известной балерины Адрии Феррали, сибирские студенты вместе со своими заокеанскими сверстниками будут заниматься по четыре часа в день в течение двух недель под руководством балетмейстера Фатимы Серкуэйра из Датской Королевской театральной школы. «КемГИК и университет Трои смогут привезти своих преподавателей, чтобы в культурном диалоге обменяться опытом и расширить свои учебные программы», — уточнила Адрия. После обучения самым лучшим и заметным студентам будут предложены контракты по сотрудничеству с ведущими балетмейстерами мира.

DAP-Festival в этом году пройдет с 17 по 30 июня в итальянском городе Пьетрасанта. Как объяснила Феррали, место для мирового форума выбрано неслучайно. «Пьетрасанта — это колыбель искусства, начиная с Эпохи Возрождения. Тогда здесь жил Микеланджело, работая с мрамором из гор, расположенных неподалеку. Большое количество скульптур, расположенных на территории города помогает прочувствовать влияние Искусства и реализовать наши идеи по хореографическим образам», — рассказала арт-директор фестиваля.

По доступной информации, основная площадка фестиваля будет расположена в городском театре. Над визуальной и балетной частью DAP-Festival работают известные балетмейстера — американский хореограф Кевин Сти, его английский коллега Ричард Олстон, Себастиан Клоборг из Дании, директор школы балета Сан-Франциско (США) Мария Кочеткова и испанский художник и скульптор Маноло Вальдес.

Фото: dapfestival.com