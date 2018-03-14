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В Орле открылась выставка к юбилею губернии
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В Орле открылась выставка к юбилею губернии 

РИА 57 14 марта 2018
Фото: РИА 57
Выставка, посвященная 240-летию Орловской губернии открылась 13 марта в отделе краеведческих документов Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина.
В экспозиции представлены монографии, фотоальбомы, материалы конференций по вопросам учреждения и развития губернии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Также зрители смогут увидеть труды известных орловских краеведов Дмитрия Басова и Гавриила Пясецкого, издания и альбомы Владимира Матвеева и Александра Лысенко, а также издания Государственного архива Орловской области.
В первом разделе экспозиции собраны статьи о политической истории Орловщины XX века, во втором − поднимаются вопросы истории народного образования в регионе. Кроме того, на выставке можно увидеть издания об отдельных сторонах развития губернии: военной истории края, развитии музыкальной культуры, писателях края, книги о крупных населенных пунктах Орловской губернии — Мценске, Болхове, Ливнах, Дмитровске, Малоархангельске, Кромах.
Выставка завершит работу 1 апреля.
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