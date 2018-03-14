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В транспортном музее выставлен самый старый проездной документ
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В транспортном музее выставлен самый старый проездной документ 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
В музее «Московский транспорт» начала работу выставка «Оплата проезда в городском общественном транспорте».
Здесь выставлены билеты на различные виды транспорта разных эпох, а также проездные документы — служебные удостоверения, разовые, годовые и льготные билеты XIX и XX веков. Самым старым экспонатом стал билет на конку, выданный пассажиру более ста лет назад.
«Сегодня гости музея «Московский транспорт» могут узнать, как менялись проездные документы на протяжении двух веков. Экспонаты любезно предоставили коллекционеры, неравнодушные к истории городского транспорта. Все желающие могут посетить выставку до конца марта», — рассказал директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.
Основой экспозиции стала коллекция представителя общества «Наше метро» Николая Маслова, которую он собирал почти десять лет. В ней представлены не только проездные билеты, но и маршрутные указатели, таблички, униформа кондукторов.
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