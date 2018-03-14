«Вечерка» рекомендует посетить выставки

Индийские специи, японские фотографии и детские книги своими руками — «Вечерка» выяснила, чем удивит столица в конце недели.

Символы на пути

«Красные Ворота» Центр «Новый Акрополь» 17 марта

О традициях древних цивилизаций расскажут миниатюры из камня и гипса.

Кимико Йошида

«Кропоткинская» Галерея RuArts 15 марта — 12 мая Фотограф Кимико Йошида познакомит с искусством современной Японии.

Любимая Индия

«ВДНХ» ТЦ «Ханой-Москва» 7–18 марта

Выставка напоминает азиатский базар. Найти можно все — от специй до ковров.