«Вечерка» рекомендует посетить выставки 

Индийские специи, японские фотографии и детские книги своими руками — «Вечерка» выяснила, чем удивит столица в конце недели.
Символы на пути
«Красные Ворота» Центр «Новый Акрополь» 17 марта
О традициях древних цивилизаций расскажут миниатюры из камня и гипса.
Кимико Йошида
«Кропоткинская» Галерея RuArts 15 марта — 12 мая Фотограф Кимико Йошида познакомит с искусством современной Японии.
Любимая Индия
«ВДНХ» ТЦ «Ханой-Москва» 7–18 марта
Выставка напоминает азиатский базар. Найти можно все — от специй до ковров.