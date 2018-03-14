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«Вечерка» рекомендует посетить выставки
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«Вечерка» рекомендует посетить выставки 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Индийские специи, японские фотографии и детские книги своими руками — «Вечерка» выяснила, чем удивит столица в конце недели.
Символы на пути
«Красные Ворота» Центр «Новый Акрополь» 17 марта
О традициях древних цивилизаций расскажут миниатюры из камня и гипса.
Кимико Йошида
«Кропоткинская» Галерея RuArts 15 марта — 12 мая  Фотограф Кимико Йошида познакомит с искусством современной Японии.
Любимая Индия
«ВДНХ» ТЦ «Ханой-Москва» 7–18 марта
Выставка напоминает азиатский базар. Найти можно все — от специй до ковров.
Вечерняя Москва: последние новости
Кабинет директора музея как художественное высказывание Архив открывает двери на ночь и показывает автографы поэтов Время собирать билеты и дарить картины: О чем писала «Вечерка» много лет назад
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