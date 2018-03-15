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В «Меридиане» фотограф-профессионал поделится секретами мастерства
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В «Меридиане» фотограф-профессионал поделится секретами мастерства 

Управа района Южное Бутово 15 марта 2018
Фото: Управа района Южное Бутово
19 марта в «Меридиане» пройдёт встреча фотографом Екатериной Паниной. Жители ЮЗАО столицы смогут узнать о профессии фотографа.
Вместе с профессионалом посетители ответят на главный вопрос начинающих фотографов, что снимать и с чего начать. Именно незнание таких вопросов и отталкивает многих от этой романтической профессии.
Также Екатерина Панина поделится секретами мастерства, а также расскажет о фотографии и профессии фотографа в целом.
Мероприятие состоится в фойе малого зала «Меридиана». Вход будет свободным. Однако потребуется регистрация на сайте центра культуры и искусства. Встреча проводится в рамках проекта «Моя профессия».
Кроме того, посетители «Меридиана» смогут также ознакомиться с фотоработами, представленными на персональной выставке Екатерины Паниной «Маленькие барышни».
Фото взято: http://s1.fotokto.ru/video/2671_file_fotovrukah.jpg
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