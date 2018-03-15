В «Меридиане» фотограф-профессионал поделится секретами мастерства

19 марта в «Меридиане» пройдёт встреча фотографом Екатериной Паниной . Жители ЮЗАО столицы смогут узнать о профессии фотографа.

Вместе с профессионалом посетители ответят на главный вопрос начинающих фотографов, что снимать и с чего начать. Именно незнание таких вопросов и отталкивает многих от этой романтической профессии.

Также Екатерина Панина поделится секретами мастерства, а также расскажет о фотографии и профессии фотографа в целом.

Мероприятие состоится в фойе малого зала «Меридиана». Вход будет свободным. Однако потребуется регистрация на сайте центра культуры и искусства. Встреча проводится в рамках проекта «Моя профессия».

Кроме того, посетители «Меридиана» смогут также ознакомиться с фотоработами, представленными на персональной выставке Екатерины Паниной «Маленькие барышни».

Фото взято: http://s1.fotokto.ru/video/2671_file_fotovrukah.jpg