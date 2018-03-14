В библиотеке на Соколе проведут вечер, посвященный композитору Игорю Рехину

Заслуженный деятель искусств, композитор Игорь Рехин проведет свой творческий вечер в среду, 14 марта, в библиотеке №25 на улице Врубеля. В ходе мероприятия будут исполнены три фортепианных пьесы его авторства: соната для фортепиано в трёх частях, детское произведение «Пёстрые картинки», и пьеса «Античные фрески».

— Ведущим вечера станет сам композитор, — отметил представитель администрации культурного учреждения.

Посетить творческий вечер могут все любители искусства; вход бесплатный, возрастных ограничений также не имеется. Напомним, библиотека №25 находится по адресу улица Врубеля, 13. Начало вечера запланировано на 18.30. (ак)