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Во «Внуково» открылась выставка «Путешествуйте дома. Весна»
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Во «Внуково» открылась выставка «Путешествуйте дома. Весна» 

На Западе Москвы 14 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Международный аэропорт на Западе Москвы представил своим пассажирам новую выставку фотографий. На втором этаже зоны регистрации появилась экспозиция «Путешествуйте дома. Весна», открывающая зрителю красоты северной столицы, Волгоградской и Мурманской областей, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и других живописных краёв России.
20 работ профессиональных фотографов выполняют роль своеобразного путеводителя по стране, предлагая посетителям воздушной гавани самостоятельно выбрать ориентиры для будущих поездок и путешествий.
Снимки Карельского заповедника «Кижи» познакомят туриста с уникальным архитектурным ансамблем под открытым небом, входящим в состав объектов Всемирного наследия. Кадры национального парка «Русская Арктика» в Архангельской области расскажут о нетронутых человеком заповедных уголках крайнего севера. По словам организаторов, каждая из фотографий во «Внуково» поможет лучше узнать о культурных традициях, особенностях регионов и их знаменитых выходцах.
Ранее в преддверии 23 февраля на третьем этаже терминала А была открыта выставка «Армия России». Она даёт возможность ощутить стремительный технический рывок в достижениях оборонно-промышленного комплекса страны, и приурочена к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии. Экспозиция завершится 20 марта.
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