Во «Внуково» открылась выставка «Путешествуйте дома. Весна»

Международный аэропорт на Западе Москвы представил своим пассажирам новую выставку фотографий. На втором этаже зоны регистрации появилась экспозиция «Путешествуйте дома. Весна», открывающая зрителю красоты северной столицы, Волгоградской и Мурманской областей, Удмуртской республики, Кабардино-Балкарии и других живописных краёв России.

20 работ профессиональных фотографов выполняют роль своеобразного путеводителя по стране, предлагая посетителям воздушной гавани самостоятельно выбрать ориентиры для будущих поездок и путешествий.

Снимки Карельского заповедника «Кижи» познакомят туриста с уникальным архитектурным ансамблем под открытым небом, входящим в состав объектов Всемирного наследия. Кадры национального парка «Русская Арктика» в Архангельской области расскажут о нетронутых человеком заповедных уголках крайнего севера. По словам организаторов, каждая из фотографий во «Внуково» поможет лучше узнать о культурных традициях, особенностях регионов и их знаменитых выходцах.

Ранее в преддверии 23 февраля на третьем этаже терминала А была открыта выставка «Армия России». Она даёт возможность ощутить стремительный технический рывок в достижениях оборонно-промышленного комплекса страны, и приурочена к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии. Экспозиция завершится 20 марта.