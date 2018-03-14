Музеи ждут волонтеров

Во вторник, 13 марта, Мосгортур и Мосволонтер объявили о старте проекта «Волонтер в музее». Участники программы смогут стать помощниками экскурсоводов.

Бесплатное обучение, которое включает в себя теорию и практику, займет всего три недели.

— Посещаемость московских музеев за семь лет увеличилась в полтора раза. Для того чтобы поспевать за этим ростом, музеям и нужно привлекать ответственных и инициативных волонтеров, — сказал гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.

Особенно, по его словам, помощь волонтеров нужна будет на культурных площадках чемпионата мира по футболу и во время таких городских акций, как «Ночь искусств».