Ещё
Картины Пикассо и Моне из коллекции Рокфеллеров уйдут с молотка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картины Пикассо и Моне из коллекции Рокфеллеров уйдут с молотка 

Новая Кубань 15 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. В конце весны в Нью-Йорке в аукционном доме «Christie’s» состоятся торги, на которых будут выставлены картины из личной коллекции Дэвида и Маргарет (Пегги) Рокфеллеров. Как сообщают западные СМИ, одним из лотов станет знаменитая картина Пабло Пикассо «Обнаженная девушка с корзиной цветов». В свое время у художника картину купила писательница и коллекционер Гертруда Стайн. В 1968 году произведение искусства пополнило коллекцию Рокфеллеров. В настоящее время ее стоимость оценивают в 70 миллионов долларов.
Кроме того, на аукционе будут представлены полотна французских живописцев Клода Моне, Анри Матисса и Эдуарда Мане.
Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Часть прибыли будет перечислена Гарвардскому университету и нью-йоркскому Музею современного искусства. Выбор учреждений неслучаен: Дэвид Рокфеллер является выпускником Гарварда, а в последние годы жизни он был председателем правления Музея современного искусства (MoMA). Миллиардер до 90 лет приходил в офис к 10-00 и уходил в 17-00.
Новая Кубань: последние новости
Умер Олег Табаков Картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» стала самой дорогой в мире Эксперты назвали самый дорогой и дешевый города мира
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение