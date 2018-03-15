Картины Пикассо и Моне из коллекции Рокфеллеров уйдут с молотка 

Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. В конце весны в Нью-Йорке в аукционном доме «Christie’s» состоятся торги, на которых будут выставлены картины из личной коллекции Дэвида и Маргарет (Пегги) Рокфеллеров. Как сообщают западные СМИ, одним из лотов станет знаменитая картина Пабло Пикассо «Обнаженная девушка с корзиной цветов». В свое время у художника картину купила писательница и коллекционер Гертруда Стайн. В 1968 году произведение искусства пополнило коллекцию Рокфеллеров. В настоящее время ее стоимость оценивают в 70 миллионов долларов.
Кроме того, на аукционе будут представлены полотна французских живописцев Клода Моне, Анри Матисса и Эдуарда Мане.
Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Часть прибыли будет перечислена Гарвардскому университету и нью-йоркскому Музею современного искусства. Выбор учреждений неслучаен: Дэвид Рокфеллер является выпускником Гарварда, а в последние годы жизни он был председателем правления Музея современного искусства (MoMA). Миллиардер до 90 лет приходил в офис к 10-00 и уходил в 17-00.