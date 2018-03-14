Юнкор «ВМ» убедилась в том, что козлы — гордые и недооцененные

Недавно юнкор «ВМ» посетила необычную экспозицию — шуточную выставку «Козел — животное гордое» в Государственном Дарвиновском музее.

Женщины — смотрительницы музея внимательно следят за тем, чтобы экспонаты остались в целости, а их — ни много, ни мало — целых восемьсот! Хотя вообще в коллекции искусствоведа Елены Кальницкой самых разнообразных козлов — четыре тысячи. Но и от того, что представлено в музее, глаза разбегаются! Не знаешь, куда пойти сначала: к козлам амурным-гламурным? Или к спортсменам? Или, может, в козлиный кабинет? — Мы этой выставкой пытаемся опровергнуть негативное отношение к козлам, — рассказывает искусствовед Яна Шклярская, куратор выставки. — Между прочим, козел биологически — очень умное животное. Козлы хорошо поддаются дрессировке, они запоминают какие-то задачи и способны вспомнить даже через несколько месяцев усвоенную информацию.

Чуть в стороне от основной выставки расположена экспозиция «Козлы детства. Детство козлов» — детская зона с диванчиками, кукольным театром и возможностью изготовить маленького козленка на палец. Там же висит плазма, где крутятся мультики, так или иначе связанные с парнокопытными.

В общем, организаторы выставки сделали все возможное, чтобы избавить горожан от стереотипов, связанных с прекрасными и гордыми животными.