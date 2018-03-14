Ещё
Юнкор «ВМ» убедилась в том, что козлы — гордые и недооцененные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юнкор «ВМ» убедилась в том, что козлы — гордые и недооцененные 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Недавно юнкор «ВМ» посетила необычную экспозицию — шуточную выставку «Козел — животное гордое» в Государственном Дарвиновском музее.
Женщины — смотрительницы музея внимательно следят за тем, чтобы экспонаты остались в целости, а их — ни много, ни мало — целых восемьсот! Хотя вообще в коллекции искусствоведа Елены Кальницкой самых разнообразных козлов — четыре тысячи. Но и от того, что представлено в музее, глаза разбегаются! Не знаешь, куда пойти сначала: к козлам амурным-гламурным? Или к спортсменам? Или, может, в козлиный кабинет? — Мы этой выставкой пытаемся опровергнуть негативное отношение к козлам, — рассказывает искусствовед Яна Шклярская, куратор выставки. — Между прочим, козел биологически — очень умное животное. Козлы хорошо поддаются дрессировке, они запоминают какие-то задачи и способны вспомнить даже через несколько месяцев усвоенную информацию.
Чуть в стороне от основной выставки расположена экспозиция «Козлы детства. Детство козлов» — детская зона с диванчиками, кукольным театром и возможностью изготовить маленького козленка на палец. Там же висит плазма, где крутятся мультики, так или иначе связанные с парнокопытными.
В общем, организаторы выставки сделали все возможное, чтобы избавить горожан от стереотипов, связанных с прекрасными и гордыми животными.
Вечерняя Москва: последние новости
Кабинет директора музея как художественное высказывание Архив открывает двери на ночь и показывает автографы поэтов Время собирать билеты и дарить картины: О чем писала «Вечерка» много лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской17
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение