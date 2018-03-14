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Выставка Алисы Горшениной «Уральская шкура»
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Выставка Алисы Горшениной «Уральская шкура» 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Алиса Горшенина — победительница проекта «Взлёт» в направлении «Мода». Проект поддерживает молодых профессионалов в области современной культуры и открывает новые имена.
В выставке «Уральская шкура» предпринята попытка через призму моды и древней мифологии передать искажённое мировосприятие жителей Урала, ощущение тяжести судьбы, которые они называют словом «бремя». Сама художница называет это «уральской комой». Также выставка отражает особую атмосферу провинциальной реальности, далёкой от большого мира.
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