Для жителей района Зюзино организовали экскурсию в Епархиальный дом

10 марта группа прихожан, слушателей воскресной школы храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзино в организованной миссионерской службой и молодежным объединением экскурсии посетила историческое здание Московского епархиального дома и находящийся в нем Музей памяти новомучеников и исповедников Российских.

Во время экскурсии в центре Московской епархии начала 20 века рассказали историю Епархиального дома, историю страны и церкви в предсоборный период и период 1917-1936 годов.

В 1917—1918 годах в этом здании проходил Поместный собор Русской православной церкви, который 17 ноября 1917 года принял постановление о восстановлении патриаршества.

На стендах музея размещены фотографии самых главных церковных деятелей Поместного Собора 1917-1918 гг. и первых десятилетий советской власти, а знакомясь с экспозицией музея, посвященной страницам истории Русской Православной церкви первой половины ХХ века, можно узнать историю церкви этого периода.

После экскурсии все поблагодарили экскурсовода за интересно проведенную экскурсию.