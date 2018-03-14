Надувные фигуры, неоднозначные шахматы: в Самаре открылась выставка с пометкой «18+»

Мы заходим в галерею «Виктория» за час до начала выставки. В зале — несколько человек, в их числе — куратор — Сергей Баландин. Все они стоят в стороне и пристально смотрят на странный объект: с деревянного пьедестала вверх до самого потолка устремляется надувной столб. Он вызывает ассоциации, связанные с мужским началом.

"Нет! Не подходите! Стойте там", — Сергей Баландин эмоционально просит не двигаться. Оказывается, наш приход испортил демонстрацию всех возможностей арт-объекта. Спустя некоторое время, воздух перестает поступать внутрь столба и ткань обнимает скульптуру, которая спрятана внутри. Это произведение Ирины Наховой было создано в честь 600-летия объединения Скандинавии для выставки в шведском музее города Кальмара.

"Перед вами образ датской средневековой королевы Маргарет. Когда подходишь ближе, то между вами встает стена. Превращение в столб символизирует мужскую власть, и пока вы будете рядом, она ни за что не откроется вам", — объясняет Сергей Баландин.

В деревянном пьедестале установлены датчики движения, потому при большом количестве зрителей посмотреть возможности работы практически нереально. Позже, когда соберутся гости для того, чтобы им хоть один раз увидеть «Королеву» систему придется выключить и заново включить блок питания. Тем, кто о существовании скульптуры внутри надутой парашютной ткани так и не узнает — смысл работы представится опять же в контексте мужского начала.

"Незабываемая встреча" с произведениями из лучших государственных и частных фондов: скульптуры, картины и инсталляции коллекций РОСИЗО, Московского музея современного искусства, галереи XL, галереи Гари Татинцяна, Stella Art Foundation и V-A-C Foundation. Среди экспонатов — одна из скульптур Стефана Балкенхола, работы Роберта Раушберга, Пола МакКарти, известного провокационными перформансами и инсталяциями.

Работа последнего вызывает у публики неподдельный интерес. Кухонный стол предстает в виде шахматной доски, фигуры на котором — весьма неоднозначные предметы. Причем это произведение, по словам организаторов выставки, вполне себе невинное, а посвящено оно памяти культового художника ХХ века, Марселя Дюшана.

"Пол МакКарти очень любит использовать какие-то бытовые предметы, вписывая в них сексуальные, откровенные и даже грязные смыслы и образы. Здесь есть игрушки для взрослых, но на самом деле любой предмет здесь становится на что-то похож. Любая фигурная бутылка у Пола МакКарти — это символ", — говорит Сергей Баландин.

Но возрастной ценз пришлось вводить не столько из-за творчества Пола МакКарти, сколько из-за откровенной работы «Птичка» самого дорого в мире российского художника Ильи Кабакова. На графическом листе действительно изображена птичка, а под ней нецензурная подпись. Кабаков создал это произведение в 1976 году, когда он работал в детском издательстве «Малыш» и иллюстрировал книги. Потому птичка нарисована в духе детских иллюстраций, а текст — это воплощение того, как люди общаются.

"На минуточку — это не плохое общение. В своих работах Кабаков исследует две стихии: номенклатурный язык: отчеты, таблицы графики. Он очень любит «коммунальное» общение, когда в коммунальных квартирах написано чья очередь выбрасывать мусор, мыть унитаз или полы на кухне. С другой стороны, в этих же условиях он исследует эмоциональную составляющую, когда рождается протест, матерная речь, грубая и она — единственная, которой нет в газетах, в книгах. Это личное. Кабаков проводит исследование речи: что является настоящим, а что является «нас так воспитали», — продолжает Баландин.

На выставках не принято обсуждать стоимость произведений искусства, но известно точно, что многие из выставленных сейчас в «Виктории» оцениваются дороже 150 тысяч евро. Хотя эта история совсем не о деньгах.

"Мы очень рады, что наконец-то в Самару привезли хоть какую-то откровенную и смелую выставку, — делится посетитель Ирина Корнева. — Очень жаль, что в Европе такое можно увидеть часто, а в нашей провинции раз в год".

Попасть на «Незабываемую встречу» можно до 15 апреля.