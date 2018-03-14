В Митине завершился фестиваль «Театр на окраине»

В Культурном центре «Митино» завершился V открытый фестиваль «Театр на окраине». Конкурс проводился среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 25 лет в двух номинациях: «Художественное слово» и «Актерское мастерство».

— Спасибо, дорогие друзья, за настоящий праздник театра, молодости, таланта, успеха и веры в искусство! До следующих встреч! Браво! — сказала заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.

В рамках фестиваля также прошла выставка театральных афиш, костюмов и сценического реквизита. Кроме того, для всех желающих были организованы актерские мастер-классы. (ср)