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В Митине завершился фестиваль «Театр на окраине»
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В Митине завершился фестиваль «Театр на окраине» 

Управа района Митино 14 марта 2018
Фото: Управа района Митино
В Культурном центре «Митино» завершился V открытый фестиваль «Театр на окраине». Конкурс проводился среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 25 лет в двух номинациях: «Художественное слово» и «Актерское мастерство».
— Спасибо, дорогие друзья, за настоящий праздник театра, молодости, таланта, успеха и веры в искусство! До следующих встреч! Браво! — сказала заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
В рамках фестиваля также прошла выставка театральных афиш, костюмов и сценического реквизита. Кроме того, для всех желающих были организованы актерские мастер-классы. (ср)
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