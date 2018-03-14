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Новая выставка открылась в фонде «Благо-Дар»
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Новая выставка открылась в фонде «Благо-Дар» 

Управа района Якиманка 14 марта 2018
Фото: Управа района Якиманка
Посетить экспозицию можно с 14 марта.
— Таисия пришла в студию, когда ей не было еще четырех лет, а 15 марта ей исполнится пять лет, — рассказала директор фонда и художник-иллюстратор Наталья Казак.
По ее словам, ребенок разносторонне развит: девочка любит лепить, танцевать, петь, подражать игре на музыкальных инструментах.
Наталья Казак отметила, что рисунки юной художницы отличаются графичностью. Таисия Бородина любит работать линией и уже свободно изображает героев сказок.
Экспозиция продлится две недели.
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