Новая выставка открылась в фонде «Благо-Дар»

Посетить экспозицию можно с 14 марта.

— Таисия пришла в студию, когда ей не было еще четырех лет, а 15 марта ей исполнится пять лет, — рассказала директор фонда и художник-иллюстратор Наталья Казак.

По ее словам, ребенок разносторонне развит: девочка любит лепить, танцевать, петь, подражать игре на музыкальных инструментах.

Наталья Казак отметила, что рисунки юной художницы отличаются графичностью. Таисия Бородина любит работать линией и уже свободно изображает героев сказок.

Экспозиция продлится две недели.